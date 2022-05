Ище єдна побида дюрдьовских фодбалерох

ДЮРДЬОВ – У 22. колу Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад, хторе одбавене 30. априла, фодбалере ФК Бачка 1923 зоз Дюрдьова победзели фодбалерох зоз Футоґу, з резултатом 3:1.

Бачка добре почала, анґажовано и нападацки. Таке бависко дало резултат, бо перша лабда затресла ґол процивнїцкей екипи на самим початку стретнуца, у 14. минути.

Фодбалере зоз Футоґу лєпше почали бавиц у другим полчасу и резултат виєдначели у 50. минуту. Бавяче Бачки ше по конєц стретнуца борели за кажду лабду. Нови ґол за Бачку спаднул у 68. минути, а на самим концу стретнуца, у 90. минути, Стефан Деянович посцигнул треци ґол за домашню екипу.

Мож повесц же фодбалере госцуюцей екипи нє бавели фер-плей, бо їх фодбалер достал червени картон у 79. минути пре прейґмирне хасноване сили.

После того кола, Бачка и далєй на 6. месце на таблїчки зоз 33 бодами. У шлїдуюцим колу нас обчекує ище єден сушедни дерби. Фодбалере Бачки буду госцовац у Жаблю дзе их дочека ЖСК, хтори 12. на таблїчки зоз 20 бодами.

