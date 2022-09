Ище єдна побида за Бачку

ДЮРДЬОВ – У 4. колу Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад, хторе одбавене 7. септембра, фодбалере ФК Бачка 1923 зоз Дюрдьова победзели у стретнуцу зоз фодбалерами Динама, з резултатом 0:2.

Стретнуце нє було таке чежке за госцох. Максимално ше закладали за кажду лабду на шицких часцох терена и бавели анґажовано и нападацки, а то дало плод. Перши ґол на стретнуцу бул за Бачку, у 11. минути, цо дюрдьовским фодбалером дало мотивацию же би ище лєпше бавели. Други ґол на тим стретнуцу бул тиж так за Бачку у 43. минути.

У другим полчаше фодбалере Бачки ше намагали отримац розлику хтору направели у першим полчаше. Домашнї були вельо лєпши, медзитим без конкретного резултату. Теди ше уз могол нагаднуц побиднїк того стретнуца, алє ше чекал конєц же би ше Дюрдьовчанє могли радовац ище єдней своєй побиди.

Бависко домашнїх у даскелїх хвилькох було на гранїци нєспортского справованя.

После того кола Бачка на пиятим месце зоз дзевец бодами. У шлїдуюцим колу дюрдьовски фодбалере на домашнїм терену привитаю фодбалерох зоз Петроварадину.

