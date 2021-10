Ище єдна Русинова побида у госцох

СИЛБАШ – У 10. колу Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, фодбалере ФК Русин внєдзелю 17. октобра госцовали у Силбашу процив екипи Наша гвизда, дзе одбавели з резултатом 1:4 (0:1).

У першим полчасу, за нападачох Русина нє було вельо нагоди, но єдна вихаснована при самим концу першого полчасу, кед прейґ ґолґетера Янка Кулича, Русин почал водзиц зоз 1:0. Лєм даскельо минути як почал други полчас, домашнї виєдначели резултат.

Нє прешло анї полни 10 минути, од початку другого полчасу, кед Саянкович преходзи свойого чувара, уходзи до 16 метерох ґолманового простору, дзе го звалєл остатнї бавяч домашнєй екипи и судия без дилеми указує на пенал. Процивнїцки бавяч достава и жовти картон и такой ушлїдзело претаргнуце змаганя. Домашнї длугши час обколєли судию, и нєдошлєбодзовали виводзенє пеналу.

Медзитим, сиґурни зоз 11 метерох бул Филип Вуйович. После ґолу, домашнї ше нє мирели зоз резултатом, и почали водзиц ище оштрейше. За нєполни 10 минути достали 4 жовти картони и єден червени картон, цо их и коштало конєчного резултату. У остатнєй часци другого полчасу, Сушич „змирюєˮ як бавячох так и публику, зоз двома посцигнутима ґолами, зоз чим положел точку на тото нєлєгке госцованє.

Русин наступел у составе – Кронич, Чернок, Кочиш, Ланчужанин (Бранкович), Вуйович В., Павлович, Вуйович Ф., Маркович, Кулич, Сушич, Саянкович.

У шлїдуюцим 11. колу, на нєдзелю 24. октобра, Русин на своїм терену дочекує Кордун зоз Кляїчева. Змаганє почнє на 14 годзин, а зоз тоту побиду, Русин би „утвердзелˮ свойо 3. место на таблїчки.

