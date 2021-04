Ище єдна удатна акция „Trash hero” орґанизациї

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох акциї пораєня Викаш рукави котра реализована на вецей як 53 локацийох ширцом цалей Сербиї, внєдзелю 25. априла орґанизация Trash hero Руски Керестур пораєла часц драги медзи Керестуром и Кулу.

На тот завод участвовали 16-еро волонтере, медзи котрима и тройо дзеци. Вкупно назберали 306 килоґрами шмеца, а од кеди розпочата акция тей орґанизациї у валалє, то осме пораєнє.

Акцию потримали фарбара Вортекс колор, предавальня Тренд Би и ЯКП Руском.

У акциї Викаш рукави пораєнє було орґанизоване и у Кули на побережю Велького бачкого беґелю, участвовали 30-еро волонтере, а назберали 40 мехи шмеца.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)