Ище єдно змаганє на дуґов керестурских рибарох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Прешлей нєдзелї, 4. юлия, у ранших годзинох 26-ме члени Здруженя спортских рибарох Коляк зоз Руского Керестура орґанизовали лапанє риби на дуґов – майсторицу, а як и пред даскельома тижнями на локациї рибалова Еделински, хтори ше находзи на дакедишнєй Ґоловичовей долїни.

Найвецей риби по вкупней ґрамажи влапели Владимир Гарди Вачо хтори завжал перше место, друге Желько Маґоч, а треце Стефан Бранкович. На тот завод нє було награди, та найлєпши достали лєм дипломи, а заєднїцка награда шицким членом Коляка бул роштиль полудзенок. За ньго сами наскладали пенєж и почасцели ше у своїм Рибарским доме при базену.

Най здогаднєме, традицийне Коляково лапанє риби на дуґов отримане першираз на новей локациї, 20 юния.

