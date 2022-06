ШИД – Предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович всоботу нащивел валал Куковци вєдно зоз директором Управи за капитални укладаня Милошом Малетичом, и вєдно зоз предсидательом Општини Шид Зораном Семеновичом. Вони нащивели места на котрих ше оправя драги у улїцох того валалу.

Слово о шейсц километри асфалтних драгох, а вредносц роботох 216,5 милиони динари хтори опредзелєли АП Войводина и локална самоуправа у Шидзе.

