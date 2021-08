Иґор Мирович нащивел општину Шид

ШИД – Предсидатель Покраїнскей влади АП Войводини Иґор Мирович вчера зоз сотруднїками нащивел општину Шид.

Вєдно зоз покраїнским секретаром за енерґетику, будовательство и транспорт Оґнєном Биєличом и директором Управи за капитални укладаня Недельком Ковачевичом, Мирович нащивел реконструовану драгу Ямена–Рачиновци, а потим и инфраструктурни роботи у даскелїх улїцох у Куковцох.

Мирович мал нагоду бешедовац и зоз жителями спомнутих валалох хтори му виложели свойо проблеми, а домашнї нащиви му були предсидатель Општини Зоран Семенович и його заменїк Дьордє Томич.

