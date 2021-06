Иґор Чордаш школяр ґенерациї у Коцуре

КОЦУР – За школяра ґенерациї Основней школи Братство єдинство у Коцуре у школским 2020/2021. року вибрани Иґор Чордаш, школяр руского оддзелєня VIII класи.

За тото припознанє конкуровали ище двоме школяре, зоз VIII-3 класи Илия Мартич и Петар Рунич, алє на основи приложеней документациї о посцигнутих успихох на змаганьох з рижних предметох, потвердзене же Иґор бул успишнєйши – мал вкупно 15 боди.

Чордаш бул активни и успишни у автомоделарней секциї, та з предмета Технїка и технолоґия посцигнул замерковани успихи на општинских и републичних змаганьох. Тиж, активно участвовал на змаганьох зоз руского язика и математики, бул анґажовани у школским карате клубу и зазначел успихи на вецей карате турнирох. Бул член школскей шаховскей секциї, а тиж и член Добродзечного огньогасного дружтва у Коцуре.

