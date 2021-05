РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера отримана Покраїнска смотра рецитаторох за старши возрост, а зоз Руского Керестура на Републичну смотру пласовала ше и Валентина Новта.

Валентина ше перше пласовала до ґрупи 18 найлєпших рецитаторох, а потим и на Републичне змаганє до Валєва хторе заплановане за 28. и 29. май.

Покраїнска смотра отримана прейґ интернету, а як Рутенпрес нєдавно писал, з Руского Керестура ше окрем Валентини на змаганє до Валєва пласовал и Исак Новта зоз младшей возросней ґрупи.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)