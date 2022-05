ДЮРДЬОВ – Всоботу, 14. мая, отримана Републична смотра рецитаторох у Валєве, на хторей ше змагала и Валентина Салаґова зоз Дюрдьова у катеґориї старшого возросту

Валентина, у конкуренциї 34 змагательох, рецитовала писню „Безчислени дробнїци зоз хторих ше тка живот“, котру написала Наталия Канюх, алє нє вошла до осем финалистох.

Валентина наступела спред дюрдьовского Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко“, а пририхтал ю уметнїцки руководитель Яким Гарди.

