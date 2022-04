И вербаски парохиянє преславели Вельку ноц

ВЕРБАС – У грекокатолїцкей церкви Покрова Пресвятей Богородици у Старим Вербаше и у церкви Святого Владимира у Новим Вербаше внєдзелю, 24. априла, означене вельке християнске швето, Велька ноц по юлиянским календаре.

У старовербаскей парохиї Вельку святочну Службу Божу на перши дзень Велькей ноци служел парох старовербаски о. Алексий Гудак. Вельке число вирних старовербаскей грекокатолїцкей парохиї того дня принєсли свойо святочни вельконоцни кошарочки до церковней порти на пошвецанє, а зоз пошвеценим пасхалном єдзеньом благослов однєсли и до своїх обисцох. Коло сто двацец кошарочки пошвецени на тото швето, а на Други дзень Велькей ноци було и мированє.

У нововербаскей парохиї Вельконоцну Службу Божу зоз пошвецаньом кошаркох з пасхалним єдзеньом служел парох нововербаски о. др Яков Кулич. Служби Божей присуствовали числени парохиянє, а Швето того дня почало зоз Пасхалну утриню. Вецей як сто вельконоцни кошарочки благословени у тей парохиї.

Пред тим, вербаски парохиянє означели и Вельки штварток, як и Вельки пияток зоз хованьом Исуса Христа, а всоботу у молитви и цихосци при його гробе роздумовали о Исусових мукох, церпеню и шмерци.

Як и каждого року, шицки вирни котри нє були у можлївосци присуствовац пошвецаню паскох, могли пошвециц свойо пасхалне єдзенє зоз швецену воду, запалїц швичку и помодлїц ше и на таки способ унєсц дух того християнского швета до своїх домох.

