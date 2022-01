И вирни у Кули преславюю Крачун

КУЛА – Вирни грекокатолїцкей парохиї св. Йосафата у Кули преславюю Рождество Христово – Крачун, зоз своїма фамелиями и у церкви на богослуженьох зоз своїма священїками парохом о. Дамяном Кичом ЧСВВ и сотруднїком о. Платоном Салаком ЧСВВ.

На Вилїю вечар на 19 годзин на Всеночним богослуженю бул перши привит Рождеству, а вчера на перши дзень швета на Службох Божих у кулскей церкви на 9 годзин, а тиж и у Крущичу на 10, на хторих читана крачунска винчованка нашого владики кир Георгия. По Службох було и мированє, а пред Службу шицки крачунски днї и нагода за св. Споведз.

Вчера после Литурґиї у церкви отримани и традицийни Крачунски концерт хтори отримали члени українского КУД „Иван Сенюк”, рижних ґенерацийох.

Нєшка, на други дзень Крачуна, кед ше преславює Собор Богородици и Осифа заручнїка, утриня на 7 годзин, од 8,30 г. нагода за Св. Споведз и молитва Ружанєц, а на 9 годзин Служба Божа, тиж зоз мированьом. Вечурня будзе на 16 годзин.

Трецого дня Швета Церква преславює першомученїка Штефана, тиж исти час за ранши богослуженя, єдино же по Литурґиї будзе Молебен, а Вечурня на 14 годзин.

