И дзеци у општини Жабель достали пакецики

ОПШТИНА ЖАБЕЛЬ – Дзеци зоз предшколских установох на териториї цалей општини – зоз Жаблю, Чуроґу, Дюрдьова и Ґосподїнцох достали новорочни пакецики хтори обезпечела локална самоуправа. Дїдо Мраз подзелєл вкупно 950 пакецики, остатнього дня пре початком жимского школского розпусту.

Предсидатель Општини Жабель Урош Раданович визначел же локална самоуправа нє забува на наймладших у найкрасшей часци рока. З тей нагоди визначел же ше уклада значни средства нє лєм до инфраструктури, алє и до опреми оводох и едукациї занятих.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)