И з вашарску часцу преславени Кирбай

РУСКИ КЕРЕСТУР – Преславйованє Кирбаю, вчера у Руским Керестуре, окрем служеня Архиєрейскей Служби Божей у катедралним храме, провадзела и богата и нащивена вашарска часц, того року першираз на новей локациї, а Кирбай нащивели и велї госци з других местох и з иножемства.

Того року тезґи зоз рижнима артиклами були поставени у улїци М. Тита од Дзецинскей заградки Цицибан, по ЯКП Руском, а тиж и на автобускей станїци и на пияцу. На желєней поверхносци при Пошти, як и у Старей школи були поставени рижнородни забавни бависка на радосц дзецох и младих.

Отримованє тей програми финансийно помогла Месна заєднїца Руски Керестур, а за вашарску часци Кирбаю Месна заєднїца обезпечела и дежурних хтори провадзели поставянє тезґох, потим мобилни тоалети, як и цалодньову патролу транспортней полициї.

Тогорочна вашарска часц Кирбаю отримани зоз почитованьом шицких запровадзених мирох у складзе зоз актуалну епидемийну ситуацию.

(Опатрене 9 раз, нєшка 9)