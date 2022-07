И квалитет и цена того року обецую

Тих дньох у Руским Керестуре почина оберанє малинох, або як малинаре гваря – червеного злата. И попри нїзких ярнїх температурох продукователє задовольни и з родом и з квалитетом, алє и з цену хтора того року 470 динари за килу.

Млада пара, Наташа Колошняї з Руского Керестура и Никола Николич з Крущичу, того року ше по першираз пожадали опробовац у тим бизнису, та и сами посадзели малини на єдним гектаре, а тиж и одкупюю малини у Крущичу за фирму „Маньо” з Футоґу. Oкрем у Крущичу, малини ше одкупює и у Кули и у Оджаку, но, на одкупних местох ище вше нє велька гужва, понеже ше ище вше ше обера лєм менши количества, а озбильнєйше оберанє почнє о даскельо днї.

НАЙВЕЦЕЙ ЄСТ ПЕРШЕЙ КЛАСИ

– Яка ґод цена, за продуковательох є вше мала, но, франту на бок, думам же цена од 470 динари за килу добра. То цена за першу класу, алє и векшина роби хтору продукователє привежу то наисце квалитетна роба. Найдзе ше подаєдна кус слабша, алє то ше препатри през пальци. Углавним шицко пойдзе до першей класи, понеже анї нам як одкупйовачом нє у интересу уценьовац дакого або превельо калкуловац, бо то и нам вец познєйше олєгчує роботу. Менєй єст пребераня, та ше швидше и пакує и швидше идзе робота. Заш лєм єст и другей и трецей класи и ту цена 350 динари за килу – толкує Никола и додава же цена малини уж даскельо роки добра, алє и же ше число продуковательох преридзело.

– Прешлого року зме на одкупним месце у Оджаку за цалу сезону одкупели коло 250 тони, а пред корону, 2019. року, одкупели зме коло 650 тони. Теди цена малини була коло 80 динари за килу, и верим же ше то досц одражело на познєйшу продукцию, бо то була якаш преламна точка кед велї одустали од малинох. Прешлого року цена тиж була коло 470 динари, а думам же и того року будзе добри урожай – задовольно гвари Никола.

ДОМИНУЮ ПОЛАНА И ПОЛКА

Кед слово о сортох, найвецей, як ше зложели Наташа и Никола, заступена Полана и Полка, а вше баржей ше людзе интересую и за новши и одпорнєйши сорти малинох.

– Прешлого и предпрешлого року була заступена и Химбо топ сорта, прешлого року направени и даскельо саднїци Енросадири, то якаш новша файта. За ню твердза же ма вельки урожай, здрави плоди прейґ 14 милиметри, на ню нє тельо уплївує температура и слунко. Продукователє ше звичайно поносую на били шпляхи на малини, а тота Енросадира сорта одпорна на нїх. Обера ше ю до позней вєшенї, аж було и же ше прешлого року, дзешка на югу Сербиї, тоту файту оберало и у децембру. Но, то нє даяке вельке количество, алє заш лєм думам же Полки єст найвецей – гвари Никола.

У Крущичу, як приповедаю нашо собешеднїки, нєт вельо продуковательох малини. Скорей нє мали свойо одкупне место, а робу нє було практично вожиц до Кули або Оджаку, а у рокох кед цена була нїзка велї и поодуставали. Наташа и Никола ше заш лєм того року одважели посадзиц гектар малини, планую цо вецей оберац сами, а по потреби буду анґажовац и роботнїкох.

– Маме посадзено єден гектар малинох, а у питаню сорта Полка. Єдну часц саднїцох маме од скорей, а єдна часц нам будзе того року першираз родзиц. Никола и я будземе оберац, рахуєме же на тей поверхносци наобераме коло 4 тони малини, вироятно и вецей, понеже єдна часц малинох будзе мац вецей плоди, бо саднїци старши, док тоти нови буду родзиц менєй, бо им то перши рок. На початку сезони кед нє було так вельо роботи, оберали зме сами, а тих дньох док почню озбильнєйши обераня, будземе мушиц анґажовац и роботнїкох – приповеда Наташа, а Никола ше надовязує о укладаньох до малинох:

– До малинох нєт вельо укладаня. Попри саднїцох потребна и система за наводньованє. Ми положели вецейрочни черевка за систему капка по капку. Кед суша вец треба кажди дзень залївац, а тот рок наисце сушни. Цо ше дотика прикарми, того вшелїяк же треба досц. Малини нє пирскаме вельо, найвецей ше пирска же би плоди нє гнїли. Ґенерално патраци, малина нє вимага вельо допатраня, треба лєм поряднє залївац и оберац – заключує Никола, а на одкупним месце у Крущичу тоти двойо млади и вредни людзе попри одкупйованя малини, тих дньох почали одкупйовац и корнишони.

