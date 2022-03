И керестурски школяре буду робиц пробни закончуюци испит

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школяре осмей класи керестурскей Школи Петро Кузмяк будуци матуранти буду робиц пробни Закончуюци испити зоз мацеринского руского язика, математики и комбинованого тесту.

Термин пробних закончуюцих тестох 25. марца кед ше будзе ришовац математика, а такой ше предлужи зоз роботу тесту зоз руского язика, а 26. марца плановани комбиновани тест зоз предметох историї, ґеоґрафиї, биолоґиї, хемиї и физики.

Пробни закончуюци испити буду робиц 21 школяр керестурскей школи котри буду мушиц буц подзелєни до двох ґрупох, бо максималне число у єдней ґрупи будзе 15 школяре и єден наставнїк.

Конєчне покладанє закончуюцих испитох, пре предлуженє школского календару, будуци матуранти буду покладац 27, 28. и 29. юния.

