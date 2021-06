И Керестурци можу помогнуц Наташи Ґайдошовей з Коцура

РУСКИ КЕРЕСТУР – За Милана Бєлича зоз Сивцу назберане 4.250 динари, a збера ше помоц за Наташу Ґайдош зоз Коцура.

Прешлого тижня у Керестуре тирвала гуманитарна акция у хторей назберани 4.250 динари за єденацрочного Милана Бєлича зоз Сивцу. Акция тирвала лєм седем днї понеже нєодлуга найдзени спонзор хтори вифинансовал векшу часц лїченя, та ше од пондзелку у Керестуре пенєж збера за Наташу Ґайдош зоз Коцура.

Случай Наташи Ґайдошовей познати рускей явносци, понеже ше транспортне нєщесце у хторим Наташа остала без ноги, случело пред вецей як трома роками.

Най здогаднєме, 17. януара 2018. року, на теди осемнацрочну Наташу, вилєцел авто, хтори одразу прешол на єй бок. Наташи у тим нєщесцу була покалїчена лїва рука и длань, мала отворене преламанє надлокцовей косци, и лївей сцегновей косци. Теди єй одрезана лїва нога понад колєна, хтору лїкаре нажаль нє могли зачувац, понеже ше борели за єй живот пре нукашнї кирвавеня.

После двох тижньох лїченя у шпиталю, мала ище два операциї, а Наташа штири мешаци после операцийох нє могла стануц зоз кавча. Потим достала социялну протезу зоз хтору направела свойо перши крочаї, но нажаль, терашня протеза Наташи нє оможлївює нормалне функционованє. Огранїчує ю у ходзеню и каждодньових активносцох, та прето єй потребна протеза нємецкого продукователя зоз микроскопским колєном, хтора би єй олєгчала каждодньови живот.

Шкатули за добродзечни прилоги, за Наташу Ґайдош поставени у предавальньох – Тренд Би, Фреш-маркет, Ауто-делови Виславски, у кафичу Мала оаза, Транспортним центре Ковач и у ЯКП Руском.

Окрем шкатулох на спомнутих локацийох, за Наташу Ґайдош отворени и гуманитарни фонд Будз гумани – Александар Шапич прейґ хторого мож донирац пенєж – зоз посиланьом СМС порученя, так же ше удурка 911 и пошлє СМС на 3030.

Тиж, оможлївене посиланє СМС порученя зоз Швайцарскей – тиж треба уписац 911 и послац СМС на 455, а средства мож уплациц и на динарски рахунок:

160-6000000795186-12, як и на девизни рахунок: 160600000079553920.

Гуманитарни акциї орґанизую секретар Месней заєднїци Михайло Пашо и директор Рускому Иґор Фейди.

