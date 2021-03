И Керестурци можу помогнуц фамелиї Садовски

КУЛА – И Керестурци можу помогнуц пейцочленей фамелиї Садовски зоз Кули котрей у ноци медзи нєдзелю и пондзелком горела хижа. На щесце, огень прешол без жертвох, алє спричинєна велька материялна чкода. Огень почал од нововибудованого нєуселєного обєкту, потим ше преширел на старшу часц хижи дзе вони и бивали.

До гуманитарней акциї ше уключи и локална самоуправа, а секретар МЗ Руски Керестур Михайло Пашо, котри источашнє и предсидатель Совиту месних заєднїцох oпштини Кула, наявел нащиву очкодованей фамелиї на пондзелок 15. марца. Вчера, 10. марца, фамелию нащивел и предсидатель Општини Дамян Милянич котри и сам наглашел же чкода вельо векша як цо обчековал, и обецал пенєжну потримовку, як и помоц ЯКП Комуналєц у розчисцованю.

Як за Рутенпрес потолковал Михайло Пашо, после нащиви, док ше догваря з домашнїма же цо найнужнєйше, вон будзе контактовац керестурских привреднїкох же би ше обезпечело цо найпотребнєйше. Шицки гражданє Руского Керестура годни охабиц добродзечни прилох у шкатулох котри буду поставени од вовторку 16. марца.

Затераз помогнуц мож зоз прилогом до гуманитарней шкатули котра поставена у обєкту Дзецинскей заградки Цицибан, або зоз уплату на жиро рахунок число 205-9001019857874-86, на мено донациї котру прима Саша Садовски, Дожа Дєрдя 54, Кула.

Най надпомнєме, Саша Садовски Руснак по мацери, а зоз супругу Аниту маю тройо дзеци, од котрих наймладша шейсцмешачна беба. Домашнї насампредз апелую же найнужнєйши будовательни материял.

