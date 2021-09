И Керестурци участвовали на „Панонским вашаруˮ

ВЕРБАС – У дворе Городского музею у Вербаше, того викенду, 25. и 26. септембра, отримани Панонски вашар односно 42. Фестивал фолклорних традицийох Войводини и 59. Музични фестивал дзецох Войводини, на хторим, зоз шпиванку Манастирска касарня, под музичним руководзеньом Мирка Преґуна, участвовала и хлопска шпивацка ґрупа у провадзеню Народного оркестру Дома култури з Руского Керестура.

У орґанизацї Союзу уметнїцкей творчосци аматерох Войводини, наступели вецей як 400 учашнїки, 30 жридлово ґрупи и 15 дзецински ґрупи, зоз вкупно 24-ох местох з Войводини.

Фестивал фолклорних традицийох ма потримовку Покраїни, та на сходзе присуствовал и помоцнїк Покраїнского секретара за културу, явне информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами. Секретарият тоту манифестацию препознава як окреме значну за Покраїну.

Того року виостала єдна провадзаца програма манифестациї, а то симпозиюм етномузиколоґох, алє и без тей значней програми, приказана велька схопносц числених културно-уметнїцких ансамблох и дружтвох зоз Войводини.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)