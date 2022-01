И коцурски школяре означели Дзень Руснацох

КОЦУР – Школяре Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре прешлого тижня означели Националне швето Руснацох з активносцами котри характеристични за руски народ.

Так, з нагоди того швета, учительки у руских оддзелєньох нїзших класох зоз школярами бешедовали о историї Руснацох, о обичайох и шицким цо значне за нашу руску заєднїцу, а читали и пригодни тексти на тоту тему.

За Дзень Руснацох школяре направели и панои на котрих виложели фотоґрафиї и рисунки вязани за руску прешлосц, народне облєчиво, културу, за живот Руснацох. Тиж, шицки школяре з нагоди того швета вифарбйовали и наш руски герб, а слухали и руски дзецински и народни писнї.

На таки способ предходни днї у коцурскей Основней школи прешли у знаку рускей заєднїци и Националного швета Руснацох.

