И КУД Тарас Шевченко достало средства

ЖАБЕЛЬ – Штварток, 31. марца, предсидатель Општини Жабель Урош Раданович уручел контракти о финансованю и софинансованю проєктох хтори ше реализую у обласци култури и уметносци за 2022. рок. Локална самоуправа обезпечела коло два милиони динари за културно-уметнїцки здруженя, а за пейц жридлово здруженя видвоєне 600.000 динари.

Медзи добитнїками финансийних средствох и Културно-уметнїцке дружтво Тарас Шевченко зоз Дюрдьова, як и Дружтво за руски язик, литературу и културу зоз Нового Саду, котре достало средства за отримованє 18. подобовей колониї „Стретнуце у Боднарова“ у Ґосподїнцох.

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