И мали матуранти у Дюрдьове преславели матурски вечар

ДЮРДЬОВ – У Основней школи ,,Йован Йованович Змай” у Дюрдьове вчера, 15. юния, 49 мали матуранти означели конєц свойого осемрочного школованя.

У школским дворе було орґанизоване святочне додзельованє припознаньох и дипломох. Штверо школяре за свойо школованє посцигли одлични резултати на рижних змаганьох, указали вельке знанє и прето достали Вукову диплому. Тогорочни вуковци то Серґей Пушкаш, Теодора Михальовски, Вук Бастая и Мария Вуйович. За школярох ґенерациї преглашени Теодора Михальовски и Серґей Пушкаш.

Матурска забава и друженє предлужени у голу школи, а на концу вечара бул пририхтани огньомет.

