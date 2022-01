И наймладши означели Швето

РУСКИ КЕРЕСТУР – Националне швето Руснацох, у Руским Керестуре, означене и у оддзелєню дзецинскей заградки „Цицибан”, ПУ „Бамби”.

Старша и предшколска ґрупа дзецох вифарбйовала руски застави, руски мотиви, традицийни руски облєчива, а їх виховательки им, прикладно їх возросту, бешедовали о обичайох и присельованю Руснацох на тоти простори.

О Руснацох дзеци од своїх вихователькох вельо научели ище концом прешлого року, зоз проєкту „Мой валал Руски Керестур”. У рамикох того проєкту, дзеци з виховательками нащивели Музейну збирку у Замку, обиходзели валал, зоз помоцу старих фотоґрафийох поровновали випатрунок Керестура нєшка и дакеди, а зоз амбалажного материялу направели и стару руску хижу.

Понеже проєкт закончени нєдавно, у першей половки децембра, дзецом ше на Швето, 17. януара, указала права нагода „утвердзиц ґрадиво” и здогаднуц ше шицкого цо о Руснацох по теди научели.

