И наймладши означели Швето

РУСКИ КЕРЕСТУР – И у дзеценскей заградки „Цицибан”, ПУ „Бамби”, означенеНационалне швето Руснацох.

Менши дзеци Швето означели на пригодни способ зоз вифарбйованьом фитюлох, руских парткох и кошульох, а зоз помоцу своїх вихователькох. Дзеци зоз цеста потим правели и руске традицийне єдло – ґоргелї.

У пририхтуюцей предшколскей ґрупи виховательки дзецох упознали зоз рускима обичаями и културу, зоз рускима стародавнима предметами, бешедовали им о руским народним облєчиве, хтори вони потим мальовали, а веселу атмосферу збогацели зоз шпиваньом руских народних шпиванкох.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)