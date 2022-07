И нашо дзеци участвовали на Рукометним кампу

ОДЖАК/РУСКИ КЕРЕСТУР – Прешлого тижня, од 2. по 11. юлий, у Оджаку отримани 12. Рукометни камп на хторим участвовали коло 60-ецеро дзеци зоз трох општинох, медзи хторима були и дзеци з Руского Керестура хторих предводзел їх тренер Славко Надь, а тренинґи ше отримовало у сали Спортского центру Оджак, гали Ґимназиї, як и на площи опрез Спортского центра.

Тогорочни Рукометни камп позберал дзеци зоз цалей општини Оджак и Кула, участвовали и 12-ецеро рукометаше з Керестура, а того року першираз присуствовали и госци зоз Илоку, зоз Републики Горватскей. Камп ше уж 12 роки отримує за хлапцох и дзивчата хтори жадаю тренирац тот спорт, алє и здобуц нови искуства у роботи зоз познатима тренерами.

Окрем рукометних тренинґох, дзеци мали на розполаганю и базен у Оджаку, дзе ше учашнїки Кампу рекреирали и дружели през розвагу, а тоти хтори нє знали плївац, мали нагоду научиц и тоту схопносц.

Остатнього дня Кампу, шицки учашнїки були госци у Бачким Брестовцу дзе отримана „пена парти”, та дзеци после напартих тренинґох, уживали у розваги и музики.

Орґанизацию Рукометного кампу, попри других, помогла и локална самоуправа, же би афирмовала спорт при наймладших и розвой здравих животних звикнуцох.

