И нєшка буду преслави Швета по наших местох

НАШО МЕСТА – Нєшка, на сам дзень Националного швета Руснацох, на 11 годзин будзе одкрита спомин-плоча пошвецена декрету о насельованю Руснацох на простор нєшкайшей Войводини, котри подписани 17. януара1751. року у Ґрашалковичовей палати у Зомборе.

Пригодни програми отримани у вецей местох – у Дюрдьове на 12 годзин, у Ґосподїнцох програма будзе отримана у Месней заєднїци на 15 годзин, у Шидзе у КПД „Дюра Киш” на 18 годзин. У Сримскей Митровици Швето будзе означене на двох местох– на 18 годзин у Музею Сриму и ґалериї.

На стреду, 19. януара, Швето означа и Руснаци у Суботици у Подручней канцелариї на 18 годзин, а у исти час почнє и представа у Театру „Добрица Милутинович” у Сримскей Митровици.

У Руским Керестуре програма будзе отримана у Дому култури 21. януара з початком на 19 годзин, а у Коцуре у Руским доме на соботу, 22. януара, 18 годзин.

Централна програма будзе отримана на нєдзелю, 23. януара у Сербским народним театру у Новим Садзе.

