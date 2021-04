И Општина Жабель достала потримовку за виробок Плану розвою

НОВИ САД/ЖАБЕЛЬ – Покраїнски секретар за реґионални розвой, медзиреґионалне сотруднїцтво и локалну самоуправу Александар Софич, прешлого пиятку, 16. априла уручел контракти вредносци 34 милиони динари представнїком 36 општинох, а медзи нїма бул и представнїк Општини Жабель, єй предсидатель Урош Раданович.

Општина Жабель достала 960 тисячи динари за виробок Плану розвою єдинки локалней самоуправи по Явним конкурсу за софинасованє виробку планoваня розвою, як длугорочних документох розвойного планованя єдинки самоуправи на териториї АП Войводини котри бул розписани концом фебруара того року.

У плану того проєкта виробок и реализация плану розвою котри основни стратеґийни документ з котрим ше маю дефиновац приоритетни цилї за розвой локалней самоуправи. На урованю локалних самоуправох предвидзена законска обовязка прилапйованя такого Плану у скупштини општини котри муша буц усоглашешени зоз висшима уровнями розвойного планованя.

