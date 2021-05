И пионире Русину одбавели добре процив Червинки

РУСКИ КЕРЕСТУР – На фодбалским стретнуцу хторе отримане всоботу, 22. мая, наступели младши и старши пионире ФК Русин, процив екипи зоз Червинки.

Младши пионире, дзеци 5. класи основней школи, з тей нагоди одбавели свойо остатнє 7. коло, на хторим ше одлучно указали зоз посцигнуту минималну розлику. Було то єдно од їх лєпших наступох. У першим полчасу рушели дакус слабше, понеже резултат бул 3꞉0 за госцох, док у другим полчасу нє допущели процивнїком дац анї єден ґол. Бавели упарто, шмело, а у другим полчасу розлику на 3꞉1 зменшує Тадей Виславски.

З оглядом на тото же процивнїки уж искуснєйши бавяче од домашнїх, хтори фодбал тренираю уж 5 роки, а Русиновци лєм 3 мешаци, конєчни резултат од 3꞉1 цалком добри, окреме бависко у другим полчаше.

У екипи старших пионирох, односно дзецох 6. класи, даскельо бавяче хибели, та змаганє процив екипи з Червинки страцели зоз векшу розлику як младши пионире.

За пионирох Русину наступаю – Андрей Провчи, Лука Фа, Теодор Штранґар, Максим Катона, Адриян Гарди, Марко Колошняї, Даниєл Иванкович, Стефан Настасич, Алекса Сопка, Кристиян Гайдук, Андрей Чизмар, Вукашин Вуйович, Тадия Гарди, Тадей Виславски, Теодор Сеґеди, Давид Джуня, Валентина Кочиш, Неманя Кушич, Кристиян Малацко, Даниєл Надь, Йован Плавшич и Иван Планчак.

Тренере им Зденко Шомодї и Деян Йолич.

