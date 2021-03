И продукция и пласман

Яблуко треба єсц, бо є барз хасновите за здравє. Полне є з рижнима витаминами, минералами и ароматичнима материями, змоцнює имунитет и добра є превентива за велї хороти, а фаховци гваря же го треба хасновац и швиже, и преробене.

Єден з длугорочних продуковательох яблукох то инжинєр польопривреди Владимир Виславски зоз Петроварадину, котри нам виприповедал як випатра тота продукция и чи є економски оправдана, ту на нашим войводянским поднєбю.

– Продукция яблукох, як єдна з водзацих овоцових файтох у Европи и швеце, а тиж так и у нас, у остатнїх 40-50 рокох мала вельку експанзию. Аж єдна трецина од вкупней продукциї овоцох у швеце одноши ше праве на яблука. Вона ше розвива на поднєбйох дзе температури влєце од +35 ступнї, а вжиме по -25 ступнї Целзиюса. Квиток витрима температуру до -4, -5 завиши кельо длуго тирваю нїзки температури, а отворени квиток вимаржнє уж на -1 – приповеда Владимир.

У ВОЙВОДИНИ ДОБРИ УСЛОВИЯ

Кед приповедаме о продукциї яблукох у Войводини перше нам на розуме питанє чи тото поднєбє добре за пестованє тей овоци, чи им таки условия, плодносц жеми, нагли пременки у температури одвитую, чи нє. На тоти питаня нам одвитовал Владимир котри ма вельке професийне искуство, бо є уж длуго заняти у обласци овоцарства, а и двацец роки продукує яблука у власним овоцнїку.

– Войводина идеална за пестованє яблукох, а то мож видзиц и по чишлє засадзених овоцнїкох, як и по квалитету плодох котри ше обера. У тей хвильки конкуренция на тарґовищу велька, а то значи же и продукция муши буц на високим уровню. Цена прешлих рокох була добра, за индустрийни преробок була од 5 по 20 динари, а яблука першей класи могло предац од 40 по 60 динари. Ми яблука предаваме прейґ синдикатох, або на пияцу, углавним у Дюрдьове. Затераз нє мам достаточне количество за вивоз, алє сом цалком задовольни и зоз таким способом предаваня – приповеда Владимир.

У Сербиї ше сортимент розликує у овоцнїкох малих продуковательох и вельких компанийох. Владимир нам потолковал же на малих валалских ґаздовствох найвецей посадзени файти Айдаред, Златни Делишес, Ґрени Смит, Йонаґолд, Червени Делишес. Сортименти вельких овоцнїкох углавном прилагодзени ґу дестинацийом дзе ше вивожи.

ПРОБЛЕМИ ПРЕ ХВИЛЮ

– Остатнєй децениї єден од найвекших проблемох у продукциї яблукох правя климатски пременки. Жими нє як дараз, єст вельо цепли днї у жимским периодзе котри випровокую починанє веґетациї, а потим приходзи позни ярнї мраз котри прави вельки чкоди. Ище єден з проблемох то нїзки температури док яблука квитню и теди ше на їх скорочкох правя ардзави флеки, а таки плоди нє мож предац як першу класу. Тиж так, вше векши проблем найсц и квалитетних роботнїкох. Млади людзе котри жадаю буц овоцаре часто правя вельки гришки на самим початку, котри познєйше чежко, або нїяк, нє мож виправиц – гвари Владимир.

Як и у каждей продукциї, та так и у тей єст вельки укладаня, роботи и финансийни одреканя.

– З оглядом на вельки початни инвестициї у овоцарстве (пририхтованє жеми, дзвиганє плантажи, правенє маґазинох або хладзальнї…) до тей роботи би нє требало рушац без консултацийох зоз фаховцами. Держава, и Република и Покраїна, нам помагаю зоз вигоднима кредитами и субвенциями хтори можу достац и вельки професийни продукователє, и мали аматерски овоцнїки и вшелїяк би требало вихасновац таку файту помоци. Окреме вигодне тото же ше тоти средства нє муши врациц. Тиж так и Европска уния зоз своїма предприступнима фондами помага Сербиї же би цалу тоту приповедку поставела на єден висши уровень, нє лєм у овоцарстве, алє у комплетней польопривреди и хто ґод ма идею и добри план як би у польопривреди могол инвестовац тоти средства, требал би конкуровац – гутори Виславски.

УКЛЮЧЕНА ЦАЛА ФАМЕЛИЯ

Виславскова фамелия зоз Петроварадину цала уключена до продукциї яблукох. Свою плантажу у дюрдьовским хотаре од 36 ари отримую сами, нє маю роботнїкох, шицко сами посцигую. Як гвари Влада, чловек зодовольнєйши кед зна же шицко поробел зоз своїма дзешец пальцами.

