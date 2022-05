И Русиново пионире зазначели побиду

РУСКИ КЕРЕСТУР – На домашнїм терену внєдзелю, 8. мая, фодбалске стретнуце отримали и пионире Фодбалского клубу „Русин” хтори екипу ФК „Обилич” зоз Змаєва надвладали з резултатом 5:2 (2:1).

За Русин наступели дзеци мишаного возросту, народзени 2009. и 2010. року.

У першим полчасу перши ґол за Русин дал Иван Планчак, а потим и Теодор Штранґар, док у другим полчасу обидвоме бавяче зазначую ище по єден ґол, а екипи ґолґетерох придружує ше и Кристиян Малацко зоз посцигнутим ище єдним ґолом за Русин.

Русиново пионире наступели у составе – Рац, Драґутинович, Орос, Настасич, Сопка, Фаркаш, Чизмар, Фа, Стойков, Надь, Провчи, Планчак, Штранґар и Макаї. Пионирох предводзи тренер Деян Йолич.

