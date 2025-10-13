И Руснаци участвовали на науковей конференциї

НОВИ САД – У Мадярским културним центру „Петефи Шандор” всоботу, 11. октобра, отримана 11. медзинародна наукова конференция „Интеркултуралносц у образованю – ИнтерКулт 2025”.

Конференцию отворели директор Педаґоґийного заводу Войводини Янош Пушкаш и подпредсидатель Покраїнскей влади и покраїнски секретар за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заеднїци Роберт Отот, а присутни були и представнїки амбасадох Румуниї, Словацкей, Горватскей, Мадярскей, представнїки Универзитета у Новим Садзе и представителє националних совитох у АП Войводини.

Пленарне викладанє „Историоґрафска анализа розвою рускей заєднїци и єй специфичносцох на мапи мултикултуралносци Войводини” отримал др Дюра Гарди. Вон присутним представел историйни розвой и зачуванє идентитета рускей заєднїци у Войводини, хтора на тих просторох присутна од штредку 18. вику. У роботи визначене же у зачуваню идентитета значну улогу мали грекокатолїцка церковна орґанизация и з ню повязане конфесийне школство и кодификованє литературного язика 1904/1923. року.

Зоз наукову роботу на конференциї участвовали и доц. др Ана Римар Симунович, и мср Александра Деянович зоз Оддзелєня за русинистику Филозофского факултета у Новим Садзе.

Ана Римар Симунович ше представела зоз роботу „Дом як простор (нє)сиґурносци у творчосци Агнети Бучко Папгаргаї и Намика Кабила” у хторей анализовала значенє дома у литературней творчосци Агнети Бучко Папгаргаї и у роману „Бездомнїк” Намика Кабила. Зоз компаративну анализу указала цо подобне, а цо розличне у одношеню медзи чловеком и простором, точнєйше домом, у литературних дїлох тих писательох.

Александра Деянович ше представела з роботу „Ми и други, одношенє характерох у драмских текстох Ирини Гарди Ковачевич”. У виглєдованю хасновала имаґолоґию як метод виучованя литератури. На тот способ мож лєпше спатриц уплїв стереотипох, предрозсудкох, колективного здогадованя и особних искуствох на формованє перцепциї о других, алє и же руска култура и национали идентитет простор безпечносци у швеце поєдинца.

Конференцию орґанизовали Педаґоґийни завод Войводини у сотруднїцтве зоз оддзелєнями за гунґарологию, румунистику, русинистику и словакистику Филозофского факултета Универзитета у Новим Садзе и Учительским факултетом на мадярским наставним язику у Суботици.