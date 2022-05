ШИД – У рамикох витвореня проєкта енерґетскей санациї хижох и квартельох, Општина Шид вчера розписала явну поволанку за подприємства чия дїялносц продукция, услуги и роботи на енерґетскей санациї хижох и будинкох.

Поволанка за подприємства отворена по 31. май, а после вибору обчекує ше розписованє конкурса по хторим би ше гражданє приявйовали за енерґетску санацию хижох и квартельох, як и прешлого року.

