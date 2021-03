И у жабельскей општини вецей охорених

ЖАБЕЛЬ – Од прешлого тижня и у жабельскей општини звекшало ше число новозаражених тестираних на Ковид-19. До пред дзешец днями у жабельскей општини було коло седемдзешат активни случаї инфекциї зоз актуалним вирусом, а у прешлим тижню тото число звекшане на кус вецей од сто.

Прешлого викенду звекшане и число препатрункох у централизованей ковид-амбуланти у Дому здравя у Жаблю, а ситуация у Дому за душевно хори особи у Чуроґу, вецей анї єдна особа нє у изолациї. У тей установи пред тим були инфицировани штерацец особи, а два умарли.

Директор Дома здравя Жабель др Никола Якшич задовольни з одволаньом гражданох на вакцинованє. По вовторок, 2. марца, з обидвома дозами вакцновани коло тисяч гражданє општини Жабель, док першу дозу прияли коло два и пол тисячи гражданох.

