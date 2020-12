И у  жабельскей општини вецей як тисяч новореґистровани особи

ЖАБЕЛЬ – До початку того тижня, у општини Жабель єст тисяч тестирани новозаражени особи. Од того числа, коло петнац одсто госпитализовани, а трицец одсто вкупного числа послати до єдинкох интензивного допатраня, дзе ше запровадзує озбильна терапия.

Най здогаднєме, централизована ковид-амбуланта Дома дравя Жабель у Жаблю роби кажди роботни дзень од седем рано до дзеветнац годзин вечар, медзитим, медицински роботнїки часто оставаю робиц длужей, та и до пол ноци, зависно од потреби.

Соботами робя од седем рано до тринац годзин пополадню, а находзи ше у дворе Дома здравя у Жаблю. Число телефона ковид-амбуланти на котри мож достац совит ище вше исте – 064/805-72-36. Тота амбуланта будзе мац исти роботни час и за Нови рок, на Вилїю и Крачун.

