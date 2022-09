И у керестурскей Школи ше означи Европски дзень язикох

РУСКИ КЕРЕСТУР – З нагоди Европского дня язикох, на пондзелок, 26. септембра на 12 годзин, у Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк“ у Руским Керестуре, будзе отримана пригодна програма.

Школяром руских оддзелєньох Ґимназиї буду уручени прикладнїки двоязичней кнїжки „Русинска гимназиja/Руска ґимназия“ автора Ирини Папуґа у виданю Дружтва за руски язик, литературу и културу хтора видрукована зоз финансийну потримовку Буджетского фонду за национални меншини за програми и проєкти зоз обласци образованя по Kонкурсу Министерства за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Републики Сербиї у 2021. року.

