И у коцурскей римокатолїцкей церкви преславена Велька ноц

КОЦУР – У римокатолїцкей церкви Шицких святих у Коцуре вчера, 4. априла, преславена Велька ноц по григориянским календаре. Числени парохиянє того дня присуствовали на Служби Божей, а до церкви принєсли и вельконоцни кошарки.

Службу Божу служел домашнї управитель о. Карло Сабадї, на мадярским и горватским язику, як то и обичай у тей коцурскей церкви.

Шицки присутни вирни зоз молитву и писню визначели торжественосц того велького швета. По законченю Служби Божей, о. Карло Сабадї пошвецел числени вельконоцни кошарки котри з нагоди швета Воскресеня Исуса Христа коцурски парохиянє святочно порихтали.

