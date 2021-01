И у Кули почала вакцинация

ЗОМБОР/КУЛА – Перши дози файзеровей вакцини процив Ковида-19 пондзелок, 11. януара сцигли и до Кули, та почала и перша фаза вакцинованя, а ище скорей и у цалим заходнобачким округу. Иншак, число активних случайох у цалим округу, та и у општини Кула ше значно зменшує, пишу локални и покраїнски медиї.

Вакцини перши прияли заняти у Доме здравя Кула, и то здравствени роботнїки з найвекшим ризиком од инфекциї, потим заняти у социялней защити, то значи и у Доме за старих, а потим и хаснователє тих установох, одн. найстарши жителє, у Доме у Кули и його оддзелєню у Руским Керестуре.

Иншак, у цалим округу число активних случайох Ковиду-19 значно зменшане, на менєй як 800 особи, найвецей и далєй у Зомборе 319. Вельо менше число у Кули дзе активни 215 (док пред тим було прейґ 800), у Апатину 93, а у Оджаку 97 случаї. За 20 одсто менше и число тестираних, а менєй и хорих змесцених до зомборского шпиталю, а там нїкого нєт на респиратору.

