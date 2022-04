И у Кули преславена Квитна нєдзеля

КУЛА – У грекокатолїцкей парохиї св. Йосафата 17. априла тиж преславена Квитна нєдзеля, зоз красним числом вирних и пошвеценима багнїтками. Квитна нєдзеля означена и у церкви у Крущичу, дзе филияла кулянскей парохиї.

У Кули Литурґию на 9 годзин служел парохов сотруднїк єромонах о. Платон Салак ЧСВВ, док парох єромонах Дамян Кича ЧСВВ споведал вирних з нагоди наиходзацей Велькей ноци. А по Служби Божей парох пошвецел багнїтки хтори вирни однєсли до своїх домох.

На 12 годзин парох єромонах Дамян ЧСВВ служел Литурґию и у Крущичу дзе тиж пошвецел багнїтки, а пред Службу и споведал вирних за Вельку ноц.

Образ водицовей икони тераз пребува у кулскей церкви, а на шлїдуюцу нєдзелю, на Пасху, будзе однєшени до церкви до Крущичу, дзе Литурґию на 10 годзин будзе служиц єромонах Платон ЧСВВ.

