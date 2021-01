И у кулскей парохиї будзе преславене Богоявлєнє

КУЛА – И у грекокатолїцкей парохиї св. Йосафата у Кули нєшка ше преславює єдно з найвекших християнских шветох – Богоявлєнє Господнє.

Служба Божа у кулскей парохийней церкви будзе на 9 годзин и будзе ю служиц капелан о. Платон Салак ЧСВВ, док на 10 годзин парох о. Дамян Кича, Службу Божу будзе служиц у Крущичу, у филияли кулянскей парохиї.

По Службох у обидвох церквох будзе и вельке пошвецанє води, зоз хтору потим будзе и пошвецанє християнских домох и фамелийох. У Крущичу такой наютре буду пошвецени и шицки обисца, а у Кули почнє тиж од ютра, а потим по розпорядку хтори будзе оглашени у церкви.

