И у Сримскей Митровици ше зишли Руснаци

СРИМСКА МИТРОВИЦА – У Ґалериї „Лазар Возаревич“ у Сримскей Митровици вчера отримана преслава Националного швета Руснацох у Републики Сербиї.

Програму порихтали члени Здруженя гражданох „Руснаци“ и шпивацка ґрупа „Руски зарї“ хтори ше успишно позберали после павзи пре пандемию.

Госци мали нагоду чуц податцки о историї Руснаох и приселєню до Сербиї, а тиж и о тим як нєшка жию.

О обичайох котри ше пестую за Крачун бешедовали Славица Цветановски, Олґа Олеар и Душанка Костич, док поетеси Ясна Арбанас и Злата Загорянски пречитали свойо авторски писнї.

Члени шпивацкей ґрупи „Руски зарї“, яи и вше до тераз, одшпивали даскельо писнї зоз свойого репертоару, а порихтала их мастер професорка Даниєла Хорнякова.

Програму порихтали и водзели Ясна Арбанас и Владимир Костич.

После програми члени Здруженя „Руснак“ ше позберали на коктелу пошвеценому Националному швету.

Програма отримана зоз почитованьом шицких епидемийних мирох, а зоз потримовку Ґалериї „Лазар Возаревич“ и Историйного Архиву Сриму и його директора Деяна Уметича.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)