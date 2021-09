И школяре у Дюрдьове нєшка иду до школи

ДЮРДЬОВ – И школяром Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове нєшка почина настава у новим школским 2021/22. року.

Вчера шветочно привитани першокласнїки, та уж од нєшка, вєдно зоз школярами другей, трецей и штвартей класи буду ходзиц на наставу у предполадньовей змени, а школяре старших класох у пополадньовей.

И у тей школи будзе ше запровадзовац перши модел настави, як то предписало Министерство, дзе ше настава будзе отримовац порядно, односно годзини буду тирвац 45 минути и оддзелєня ше нє буду дзелїц на ґрупи. Школяре треба же би ношели защитни маски кед бешедую лєбо одвитую, а наставнїки котри вакциновани нє муша ношиц маски, окрем кед су оддалєни од школярох 1,5 метер. Препоручене и же би кажде оддзелєнє мало свою учальню.

