Йованови и далєй нєобходна наша помоц

КОЦУР – Концом прешлого мешаца, Йован Панайотов, хлапец за чийо лїченє и регабилитациї прешлого року порушани числени гуманитарни акциї котри ише вше тирваю, з родичами одпутовал до Турскей. Там му у истанбулским шпиталю „ACIBADEM” робели дияґностику епилепсиї, а тих дньох им сцигли и резултати.

По словох Йовановей мацери Сандри, плановане було же би Йован мал ЕЕҐ дияґностику у тирваню од 24 годзини, алє дохторка котра го препатрала ришела предлужиц надпатраня на 48 годзини. Було то дакус напарто за ньго, додала, алє як вецейраз уж доказал, Йован вельки борец и шицко витримал.

Нєдавно им сцигли резултати и затераз дохторка ришела же би Йован нє ишол на операцию, алє же би му комплетно пременєли терапию, понеже му тота котру ма тераз вообще нє одвитує. Шлїдуюци 9 мешаци треба же би провадзели як Йованов орґанизем поднєше нову терапию, понеже уж мал и даяки алерґийни реакциї на лїки, а потим ознова контактую дохторку з Турскей, и вона одлучи цо буду далєй.

Концом октобра Йован з родичами ма заказани консултациї при своєй дохторки у Сербиї, та ше наздаваю же дохторка прилапи тоту нову препоручену терапию и же им держава будзе рефундовац лїки, понеже цена лїкох 60.000 динари.

Йованови тераз шлїдза терапиї у Банї Ковилячи, а потим ознова регабилитация у Вуковим центру у Новим Саду. Тиж, догварени и препатрунок у Лоґопедско-дефектолоґийним центру Бузґанович у Новим Саду, а за децембер плановани препатрунок з русийскима дохторами за фибротомию котри приходза до Чуприї.

Най здогаднєме, Йован народзени у термину и по народзеню достал високи оцени, алє пиятого дня по приходу дому мал вилїв креви до мозґу котри виволал епилепсию, церебралну парализу и завадзаня у розвою. Прето Йован нє може шедзиц, бешедовац, анї ходзиц. Нєобоходни му каждодньово физикални терапиї, регабилитациї у баньох и физикалних центрох, алє и средства за драгово трошки и змесценє покля тирва лїченє.

Пенєж мож донирац и на жиро-рахунок динарски: 160-6000000766301-46, и девизни: EUR 160600000076619864 , а мож уплациц пенєж и прейґ СМС порученя у хторим треба написац 869 и послац на число 3030 (цена порученя 200 динари). Тиж, на Фейсбуку активна и ґрупа под назву „За Панайотов Йована”, у котрей прейґ гуманитарних лицитацийох мож помогнуц.

