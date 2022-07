НОВИ САД – На вчерайшей схадзки Управного одбору Явней медийскей установи Радио-телевизиї Войводини за о. д. директора меновани Йожеф Клем.

Як у сообщеню за явносц тей медийскей установи пише, Йожеф Клем по вчера бул на функциї заменїка ґенералного директора Радио-телевизиї Войводини.

