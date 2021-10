Кадри у рускей просвити

Оддзелєнє за русинистику на Филозофским факултету у Новим Садзе од 1. октобра ма дочасового окончователя длужносци шефа, проф. др Миливоя Алановича, зоз Оддзелєня за сербски язик и линґвистику. На чоло Катедри меновала го Наставно-наукова рада Факултету на предкладанє деканки проф. др Ивани Живанчев Секеруш, прето же заняти на Катедри нє окончели вибор. Єдини кандидат за шефа Оддзелєня за русинистику бул проф. др Михайло Фейса, чийо академски референци адекватни, алє нє достал нєобходну потримовку зоз шорох занятих. Таки стан ше на нашей Катедри по першираз случує.

На Оддзелєню за русинистику ище вельо векши проблем у тим же нєт досц адекватного наставнїцкого и асистентского кадру. У предходних рокох до пензиї пошли проф. др Юлиян Рамач, проф. др Юлиян Тамаш и лекторка мр Ксения Сеґеди, а з Оддзелєня пошли и проф. др Стеван Константинович и лекторка мр Анамария Рамач Фурман.

На Оддзелєню за русинистику тераз у роботним одношеню штири особи хтори нє можу посцигнуц викладай шицки предмети по прилапеней програми. Прето Факултет анґажує на трецину роботного часу и проф. др Людмилу Попович зоз Филолоґийного факултету у Беоґрадзе.

У наиходзацим периодзе Оддзелєнє за русинистику би требало обезпечиц нови кадри, а то значи же би требало мац голєм трох-штирох студентох на докторских студийох котри би могли буц прияти за асистентох.

Рушели зме зоз найвисшей образовней институциї же бизме указали на проблем кадрох у рускей просвити котри присутни и на професорским, наставнїцким, учительским, та аж и предшколским уровню. И ту ше пошвидко случи же велї пойду до заслуженей пензиї, а нови кадер ше нє школує, або у меншим обсягу як цо то нашей заєднїци будзе потребне. Прето би требало роздумац як стимуловац будуцих студентох за потребни фахи, бо нови ґенерациї праґматични и вибераю свойо занїманє у складзе зоз часом и можлївосцами заробиц и прежиц, та велї пойду до сектору информацийних технолоґийох.

Шведкове зме же просвита у остатнєй декади вельо раз штрайковала и вимагала достоїнство у своєй професиї и адекватни заробок. Дацо ше можебуц кус и помкло, алє випатра же нє досц, бо тот проблем нє лєм наш, алє и цалого дружтва у котрим жиєме. Так могло чуц у медийох же нєт досц студентох анї на ґрупи за сербски язик и литературу.

Диспропорциї ше случую у дружтвох хтори нє водза правилну кадрову политику. Руска заєднїца ище ма кус часу же би тоти кадровски проблеми обачела, анализовала и превжала одвитуюци крочаї, бо едукация у сучасних дружтвох перманентна и нє ма алтернативу.

ruske.redaktorka@gmail.com

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)