Каждей стреди приєм гражданох при предсидательови

ЖАБЕЛЬ – Од того тижня гражданє општини Жабель маю нагоду уживо побешедовац зоз предсидательом Општини Жабель Урошом Радановичом и його сотруднїками зоз локалней самоуправи.

Приєм гражданох у кабинету предсидателя Општини концепт у котрим ше гражаднє можу опитац о нєясносцох, винєсц свойо думанє або потребу за ришованьом проблема або почежкосцох з котрима ше стретаю.

Термин за розгварку мож заказац кажди роботни дзень на число телефона 021/210-22-88. Приєм гражданох при предсидательови ше окончує каждей стреди од 12 по 16 годзин.

