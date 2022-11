СУБОТИЦА – Кандидати з лїстини „Вєдно за Войводину” – ОЛЕНА ПАПУҐА за наступни виберанки за нове зволанє Националного совиту Руснацох нащивели Суботицу.

На Служби були представителє лїстини „Вєдно за Войводину” – ОЛЕНА ПАПУҐА зоз ношительку лїстини Олену Папуґа, стретли ше и побешедовали з Руснацами о актуалних темох за нашу заєднїцу у Суботици.

