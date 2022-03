Кандидат за предсидателя Понош нащивел Кулу

КУЛА – Концом прешлого тижня представителє лїстини за локални виберанки под числом седем, „Кулянци и наш город – зєдинєни за побиду Кули” и други симпатизере на Площи ошлєбодзеня опрез будинку пошти дочекали предсидательского кандидата Здравка Поноша, ношителя лїстини „Зєдинєни за побиду Сербиї”.

На сходу визначене же спомнута локална лїстина под числом 7 єдина котра директно потримала Поноша на предсидательских виберанкох. На тей лїстини за локални виберанки ше находзи єден кандидат зоз Руского Керестура, на першим месце наставнїк физики Милош Кривокуча.

Понош з тей нагоди поволал шицких присунтих же би го потримали на наиходзацих виберанкох 3. априла.

