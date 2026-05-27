Кандур Роки

Файта животинї: Кандур

Як мено твойому любимцови? Хто му вибрал мено?

Мойому любимцови мено Роки. Мой брат му вибрал мено.

Кельо ма роки?

Роки ма рок.

Як вон випатра? Можеш го описац?

Вон цми кафови, скоро чарни, зоз блядима кафовима смугами.

Цо твой любимец найволї робиц?

Роки ше люби вилєговац на кавчу, гласкац ше и єсц.

Зоз чим го кармиш?

Кармим го зоз ґранулами, а люби и меса.

Як ше ти зоз нїм бавиш?

Поволам го най придзе, та го гласкам, лєбо му дам лабдочку, та ю котуля. Люби ше бавиц и зоз штранджґом на хторим завязана латочка.

Можеш нам виприповедац даяку шмишну ситуацию зоз нїм?

Єст даскельо, алє єдна ми барз шмишна. Кед го сцем пущиц вонка, вон ше зоз лабками одґурнє од дзверох и кажди дзень ме чека опрез хижи кед приходзим оддакаль дому.

Чи би ши препоручела и другим дзецом же би себе набавели такого любимца и прецо?

Гей, препоручела бим каждому дзецку, бо зоз нїм нїґда нє допито и мам обовязку накармиц го кажди дзень.

Маш дома ище даяки животинї?

Мам ище пса и заяци.