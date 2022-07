Каприциозносц коло шмерци

Реалне одношенє моци у сучасним швеце, наганя нас же бизме нєпреривно патрели на ЗАД. И ознова зме там, ознова, зоз ище вше найвекшей воєней сили швета, сцигує ище єдно цивилизацийне пораженє – утаргованє права женох на леґални абортус. Прето же то – забойство, гвари нам кратко найвекша воєна сила на швеце. Хтора подпомага забойства у войни у України, най бим други подпомаганя забойствох нє споминала, преобширне є за текст.

Поєдноставела сом, и поєдноставйованя нє вше найщешлївши вибор же би ше розумело даяки феномен. Алє, може буц солидни початок киваня у нашей тупей ушушканосци у тирваню, гоч зме себе сами наволали двойнїстим сапиенсом медзи файтами на планети. У конєчним – тота тупа ушушканосц хтору жиєме векшински, гвари нам же зме премахли циль свойого иснованя.

Вежнїме же точне (а нєточне, алє пре киванє, берем же точне), же абортус – забойство чловека. Нєнародзеного чловека, значи чловека у антиципациї, так повесц. Тото веря шицки конзервативци (на право орєнтовани у шицких фарбох, плус релиґиозни особи, углавним). Источашнє шицки начишлєни (и велї други котрих сом прескочела), планую (планую!), одобрую и гласаю за забиванє людзох, а число людзох хторе ше забиє – тиж так ше планує. Антиципира, агейце, най то повем зоз фаховим язиком.

Вежнїме процивпешадийску мину. Вона дизайнована так же би „забила и онєспособела цо векше число людзох”, и же би вичерпала ище єдно значне число людзох хтори буду помагац тим покалїченим (медицински и социялни роботнїки, гевти заняти у протетики, фармацеути итд.).

То поєдноставено значи – забранює ше забойство антиципациї чловека (фетус), прето же би шицки фашисти, на право ориєнтовани и либерали, хторим ефикасносц и резултат алфа и омеґа живота – могли антициповац забойства актуалних (подполно формованих, живих) людзох. Робота нє шме стануц , як цо обще познате.

И понеже продукция и робота нє шму стануц, жени муша народзовац, же би тоти могли плановац, з державним буджетом „забиванє и онєспособйованє цо векшого числа людзох”. При тим, у найвекшим чишлє державох на швеце, ставка буджета предвидзена за „забиванє и онєспособйованє цо векшого числа людзох” источасно и найвекша ставка державного буджета.

Чи наисце шмерц каприциозна, або ми каприциозни у вязи зоз шмерцу? И най руциме погляд на гевтих на котрих ше тота забрана леґалного абортусу найвецей дотика – тинейджерки. Чи наисце, дзивче у пубертету длужне, а понеже зме ю прикрацели за сексуалне образованє, информованє о репродуктивним здравю, безплатну защиту, же би плацела високу цену у своїм живоце, прето же громада старих хлопох владаюцей класи найволї плановац „забиванє и онєспособйованє цо векшого числа людзох”?

Односно – за котрого дябла, ми кобояґи одроснути єдинки нашей файти, церпиме старим хлопох владаюцей класи хтори найволя плановац „забиванє и онєспособйованє цо векшого числа 1 людзох”?

Хто то ми?

