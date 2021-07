Караоке вечар по руски успишно реализовани

ДЮРДЬОВ – У просторийох Културно-уметнїцкого дружтва Тарас Шевченко всоботу, 24. юлия, млади першираз орґанизовали караоке вечар по руски.

Млади зоз Матки орґанизовали тот нови проєкт и успишно го реализовали. Вельку потримовку достали од Роботного цела за младих Националного совиту Руснацох.

Того вечара було двацец двох учашнїкох зоз рижних местох котри мали нагоду шпивац по руски. Госцох було зоз Нового Саду, Коцура, Руского Керестура и вельо младих зоз Дюрдьова. Публика виберала победнїка, а перше место завжала екипа под назву „Три гвиздочки” и достали главну награду, а то бул блутут звучнїк.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)